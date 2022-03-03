توقف تصدير النفط من موانئ ليبية لسوء الأحوال الجوية

توقف تصدير النفط من موانئ ليبية لسوء الأحوال الجوية

طرابلس – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن توقف تصدير الخام بشكل مؤقت، من عدة موانئ في البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، التي تشهدها منذ أمس.

وذكرت المؤسسة في بيان صادر عنها، الخميس، أنها علقت تصدير النفط من موانئ البريقة، الزويتينة، راس لانوف، السدرة، الزاوية ومليتة، بسبب سوء الاحوال الجوية على طول الساحل الليبي.

وليبيا، بلد منتج للنفط الخام بمتوسط يومي يبلغ حاليا قرابة 1.35 مليون برميل، وسط مساع لزيادة الإنتاج حتى 1.6 مليون برميل خلال شهور.

وتسجل أسعار النفط الخام زيادات متتالية منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، إذ يسجل برميل برنت اليوم قرابة 117 دولارا، أعلى مستوى منذ الربع الأول 2014.

الأناضول