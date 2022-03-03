تونس.. الحكومة تصادق على مشاريع كهرباء من الطاقات المتجددة

تونس.. الحكومة تصادق على مشاريع كهرباء من الطاقات المتجددة

تونس – صادقت الحكومة التونسية، امس الأربعاء، على مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دينار (412.3 مليون دولار).

وحسب بيان للحكومة، “تأتي هذه المشاريع في إطار نظام اللزمات بقدرة 500 ميغاواط.، وستساهم في خلق حوالي 200 موطن (فرصة) شغل مباشرة وأكثر من 2000 موطن شغل غير مباشر”.

وتستهدف هذه المشاريع إنتاج 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية بخمس محافظات، هي تطاوين (200 ميغاواط)، وتوزر وسيدي بوزيد (50 ميغاواطا لكل محافظة)، والقيروان وقفصة (100 ميغاواط لكل منهما).

ووفق البيان، تنتمي هذه المشاريع إلى شركات “سكاتاك” النرويجية، و”إينرجي نرفيا” المغربية الفرنسية، و”تيبا أمايا” الصينية الإماراتية.

وتمت المصادقة على هذه المشاريع من طرف رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلين عن المؤسسات المانحة والمستثمرين.

وأشار البيان إلى أن هذه المشاريع المصادق عليها ستمكن من التخفيض من واردات الغاز الطبيعي بنسبة 6 بالمئة والاقتصاد بقرابة 130 مليون دينار (44.6 مليون دولار) من مصاريف الغاز.

وتستهدف تونس رفع المساهمة في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 30 بالمئة بحلول 2030 من خلال تركيز 3800 ميغاواط من مشاريع الطاقات المتجددة.

يشار إلى أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 5.21 مليار دينار (1.79 مليار دولار) عام 2021، ما يمثل 32.2 بالمئة من إجمالي العجز التجاري.

الأناضول