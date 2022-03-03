ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدعم عملية سياسية تقودها ليبيا بتيسيرات من الأمم المتحدة.

دي مايو، وخلال لقاء مع سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول بول ريتشارد غالاغر في مقر وزارة الخارجية الإيطالية، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية، قال: إن إيطاليا تدعم عملية سياسية تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة، مما يجعل من الممكن تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي، مع الحفاظ على المنظور الانتخابي راسخًا.

وتطرق الجانبان إلى بعض القضايا الإقليمية ومن بينها الوضع في العراق، لبنان، وإعادة إطلاق عملية السلام المأمولة في الشرق الأوسط.