فرنسا – أعرب البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن خيبة أمله لما آلت إليه الأمور إليها بعد التعاقد مع المدافع الإسباني سيرخيو راموس.

وتعاقد باريس سان جيرمان مجانا مع سيرخيو راموس في الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق ريال مدريد.

وقال ليوناردو في مقابلة مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “لقد تعاقدنا مع راموس، كان في حالة بدنية جيدة، لكنه لعب معنا 5 مباريات، للأسف، لم يحدث ما توقعناه، الأمر صعب عليه وعلى الجميع”.

وأضاف البرازيلي “لكن تقاريرنا واضحة، في اليوم الذي نقول فيه إنه لم يعد قادرا على اللعب، سيكون الأمر واضحا للجميع”.

وأشار ليوناردو: “بالتأكيد الابتعاد عن المشاركة في المباريات، من الصعب أن يكون لك دور قيادي داخل الفريق”.

وواصل المدير الرياضي للنادي الباريسي: “لن نستبق الأمور، فالموسم لم ينته بعد، لكنني لست خائفا من تحمل المسؤولية عن الأخطاء عندما أرتكبها”.

وأتم ليوناردو تصريحاته قائلا: “رئيس النادي ناصر الخليفي يمنحني الثقة الكاملة، واستقلالية تامة، أشكره عليها، إنه عامل مهم للعمل بكل جدية، لذا فإن بي إس جي ناد كبير”.

المصدر: وكالات