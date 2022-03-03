إنجلترا – أفادت تقارير صحفية بريطانية، بأن رجل أعمال مصري، يعتزم شراء نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بعد قرار طرحه للبيع من قبل مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وأعلن أبراموفيتش، أمس الأربعاء، نيته بيع تشيلسي بعد أيام من الضغوط التي واجهها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الملياردير الروسي في بيان له: “لطالما اتخذت دائما قرارات بناء على مصالح النادي. في الوضع الحالي، أعتقد أن الخيار الأفضل هو بيع النادي، سيكون ذلك من الأفضل للجماهير والموظفين والرعاة والشركاء في النادي. علما بأنه كان قرارا صعبا للغاية بالنسبة لي أن أترك تشيلسي بهذه الطريقة”.

وأضاف: “آمل أن أتمكن من زيارة ستامفورد بريدج (ملعب تشيلسي) للمرة الأخيرة، وأودعكم جميعا شخصيا. لقد كان لشرف عظيم أن أكون جزءا من تشيلسي وأنا فخور بكل إنجازاتنا معا. سيبقى تشيلسي دائما في قلبي”.

وذكرت صحيفة “تليغراف” البريطانية، أنه تمت دعوة الأطراف المهتمة بشراء تشيلسي، لتقديم عروضها بحلول 15 مارس، مشيرة إلى أنه من المتوقع تقديم العروض هذا الأسبوع.

وأكدت الصحيفة، أن رجل الأعمل المصري لطفي منصور، الرئيس التنفيذي لشركة “مان كابيتال”، الذراع الاستثمارية لمجموعة منصور التجارية التابعة لعائلته العريقة، من بين المهتمين بشراء النادي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها الخاصة، أن منصور البالغ من العمر 33 عاما، والذي يحمل تذكرة موسمية لحضور مباريات تشيلسي في ملعب “ستامفورد بريدج”، يعتقد أنه سيقدم عرضا لشراء “البلوز”.

وكانت تقارير إعلامية، كشفت أيضا عن رغبة رجل الأعمال السويسري هانز يورغ فيزي، والملياردير الأمريكي تود بويله، في شراء نادي تشيلسي، في صفقة لن تقل عن 4 مليارات دولار.

يذكر أن أبراموفيتش البالغ من العمر 55 عاما، اشترى نادي تشيلسي في عام 2003 مقابل 230 مليون دولار، من المالك السابق الإنجليزي كين بيتس.

وتوج نادي تشيلسي خلال إدارة أبراموفيتش، بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، كأس الاتحاد ثلاث مرات، كأس الرابطة مرتين، كأس الدرع الإنجليزية مرتين، دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الأوروبي مرتين، إضافة إلى فوزه بكأس السوبر الأوروبي 2021، وكأس العالم للأندية 2022.

المصدر: “تليغراف”