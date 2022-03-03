موسكو – أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن قوات بلاده دمرت 1612 منشأة عسكرية وبنى تحتية في أوكرانيا، منذ بداية التدخل العسكري.

وأضاف في تصريحات صحفية، الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في أوكرانيا.

وأوضح أن القوات الروسية سيطرت على مدن بالاقيليا، وفينوغرادنايا، وسارتاكا، وفوديانوي، وستوبولي، ونوفو وبولتافكا، فيما ضيقت الخناق على مدينة ماريوبول.

وأفاد بأن القوات الروسية تواصل تدمير البنى التحتية العسكرية لأوكرانيا، مبيناً أن آخرها كان تدمير مركز تكنولوجي للإذاعة والتلفزيون قرب العاصمة كييف.

وأشار إلى أن إجمالي المنشآت العسكرية والبنى التحتية التي دمرتها القوات الروسية في أوكرانيا، بلغ 1612 منشأة، وذلك منذ بداية التدخل العسكري.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول