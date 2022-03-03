موسكو – أعلن البنك المركزي الروسي، الخميس، فرض عمولة 30 بالمئة على عمليات شراء العملات الأجنبية في سوق الأوراق المالية.

وأوضح المركزي الروسي، في بيان، أن الأفراد سيدفعون عمولة 30 بالمئة على إجمالي مبلغ شراء الدولار أو اليورو أو العملات الأخرى عبر الأسواق المالية المحلية.

وتراجع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار إلى مستويات قياسية، على وقع تصاعد التوتر مع استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا، وفرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول