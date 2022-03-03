الولايات المتحدة – قفز سعر القمح المعياري في بورصة شيكاغو بأكثر من 7% يوم الأربعاء، ليتجاوز 11 دولارًا للبوشل (1 بوشل = 27 كغ قمح) للمرة الأولى منذ ربيع 2008 بسبب مخاطر تعطل الإمدادات ونقص المحاصيل، كما تظهر بيانات التداول والتعليقات.
ونتيجة للتداول في بورصة شيكاغو، ارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو/أيار إلى 11.34 دولار لأول مرة منذ 25 مايو 2008 متجاوزة 11 دولارا للبوشل.
أسعار القمح آخذة في الازدياد لليوم الرابع على التوالي. خلال هذا الوقت ، نما سعره بنسبة 34.5%. وهكذا، في الأيام الثلاثة الأولى من شهر مارس/آذار، ارتفع سعر القمح أكثر مما كان عليه في فبراير/شباط بأكمله – بنسبة 22.2% مقابل 21.9%.
ذكرت “بلومبرغ” أن هناك أيضًا خطر حدوث نقص في الأسمدة والمحاصيل في الموسم المقبل، وقالت: “لقد أدت عواقب العقوبات الأمريكية والأوروبية الواسعة النطاق على روسيا إلى تغيير جذري في الوضع مع الإمدادات عبر البحر الأسود، في حين أن المخزونات العالمية محدودة الكمية. تشحن أوكرانيا وروسيا أكثر من ربع صادرات القمح العالمية”.
نوفوستي