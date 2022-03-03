الولايات المتحدة – قفز سعر القمح المعياري في بورصة شيكاغو بأكثر من 7% يوم الأربعاء، ليتجاوز 11 دولارًا للبوشل (1 بوشل = 27 كغ قمح) للمرة الأولى منذ ربيع 2008 بسبب مخاطر تعطل الإمدادات ونقص المحاصيل، كما تظهر بيانات التداول والتعليقات.

ونتيجة للتداول في بورصة شيكاغو، ارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو/أيار إلى 11.34 دولار لأول مرة منذ 25 مايو 2008 متجاوزة 11 دولارا للبوشل.

أسعار القمح آخذة في الازدياد لليوم الرابع على التوالي. خلال هذا الوقت ، نما سعره بنسبة 34.5%. وهكذا، في الأيام الثلاثة الأولى من شهر مارس/آذار، ارتفع سعر القمح أكثر مما كان عليه في فبراير/شباط بأكمله – بنسبة 22.2% مقابل 21.9%.