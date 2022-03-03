عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الدفاع في روسيا وبيلاروسيا

عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الدفاع في روسيا وبيلاروسيا

واشنطن – قرر البيت الأبيض الأمريكي فرض عقوبات جديدة على قطاع الدفاع في روسيا وبيلاروسيا على خلفية هجوم موسكو العسكري على أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان، مساء الأربعاء، إن الولايات المتحدة تفرض بالتنسيق مع شركائها وحلفائها عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا وبيلاروسيا “ردًا على الاحتلال الظالم من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للأراضي الأوكرانية”.

وبحسب البيان، ستدرج واشنطن 22 شركة روسية متخصصة في مجال الدفاع على لائحة العقوبات، بينها شركات تصنع طائرات قتالية ومدرعات وأنظمة حرب إلكترونية وصواريخ وطائرات مسيرة.

وأكّد أن العقوبات الجديدة تستهدف الشركات الداعمة للجيشين الروسي والبيلاروسي.

ولفت إلى الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي أمام طائرات الركاب والشحن الروسية، وفق ما أعلنه الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، أثناء خطاب “حالة الاتحاد”.

من جهة أخرى، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار غير ملزم يدين روسيا بسبب هجومها، ويدعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وجرى التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للمجلس، حيث وافق عليه 426 عضوًا، ورفضه 3 أعضاء من الحزب الجمهوري.

ودعا مشروع القرار الرئيس بوتين، إلى وقف إطلاق النار بصورة عاجلة.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول