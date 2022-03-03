ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعًا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة تصريف الأعمال رمضان بوجناح، ووزير المالية بالإضافة إلى الكوادر الفنية ذات العلاقة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إجراءات صرف الودائع الخاصة بعلاج المرضى بمختلف الساحات.

بدوره ،استعرض شكشك أهم الملاحظات التي تم الوقوف عليها على أرض الواقع من خلال متابعته الشخصية، ومن خلال تقارير الفرق الفنية المشكلة من قبل الديوان، كما تم استعراض نتائج أعمال لجنة تسديد ديوان العلاج بالخارج المشكلة من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال.

وخلص الاجتماع إلى أهمية معالجة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والمباشرة الفورية في إحالة المبالغ المتعلقة بالعلاج في الخارج، وفقًا للتوزيع الذي انتهت إليه اللجنة بالخصوص.