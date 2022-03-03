مصر – كشفت تقارير صحفية انضمام رجل الأعمال لطفي منصور، نجل شقيق ياسين منصور، رئيس شركة كرة القدم في نادي الأهلي المصري، إلى قائمة المرشحين لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي.

وأعلن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في بيان يوم أمس الأربعاء، نيته بيع نادي تشيلسي بعد أيام من الضغوط التي واجهها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشارت صحيفة “تليغراف” الإنجليزية إلى أن لطفي منصور، الرئيس التنفيذي لشركة “مان كابيتال”، التابعة لمجموعة منصور، من المحتمل أن يدخل ضمن قائمة المرشحين لشراء النادي.

من هو لطفي منصور؟

يبلغ لطفي منصور من العمر 33 عاما، وهو من عشاق تشيلسي ويحمل التذكرة الموسمية لحضور مباريات فريق جنوب لندن، وهو ما جعل اسمه متداولا بين المرشحين لشراء “البلوز”.

يروي لطفي منصور في تصريحات لصحيفة “فايناشنال تايمز” البريطانية قصة ولعه بالاستثمار منذ الطفولة: “عندما كنت طفلا كنت أذهب للمكتب، في الصباح، أتذكر أول مرة رأيت فيها شخصا يبيع سيارة، كيف تحدث مع السيدة ثم بدأت أغوص في تفاصيل ما كان يقوم به، كنت مسحورا بما أرى”.

وعمل لطفي منصور في مجموعة والده التجارية، حيث يقول: “عملت بأقسام المبيعات والتسويق وتعلم الأعمال بما يعني امتلاكه خبرة كبيرة في إدارة العديد من الملفات، بالإضافة إلى ذلك فإنه يؤمن بأن بناء الموظف في شركته هو العنصر الأساسي لنجاحها”، ويقول: “الطريقة التي يمكنك بها أن تخلق قيمة لشركتك تكون عبر موظفيها، عليك التعرف على الأشخاص على عدة مستويات والعمل بمصداقية”.

مجموعة المنصور، تعد من أكبر المجموعات الاستثمارية يبلغ عدد موظفيها 60 ألف موظف وإيراداتها تتجاوز 6 مليارات دولار، واشتهرت العائلة بالعمل في تجارة القطن ثم السيارات بالحصول على عقد وكالة “جنرال موتورز”.

عائلة منصور تمتلك كذلك امتياز مطعم “ماكدونالدز” في مصر وعديدا من محال البيع بالتجزئة.

محمد منصور ولطفي منصور

شركة “ماي كابيتال” التي يديرها، تعتبر الذراع الاستثمارية لمجموعة منصور التجارية العريقة التي تمتلك تاريخا تجاريا كبيرا في المجال الاستثماري.

وتبلغ ثروة عائلة منصور التي ينتمي إليها لطفي، قرابة 5.1 مليار دولار أمريكي، بحسب مجلة “فوربس” الأمريكية.

وسينضم منصور، في حال شراء تشيلسي، إلى باقة من المستثمرين العرب في الأندية الإنجليزية مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا وهال سيتي وشيفيلد يونايتد.

وتم التوجيه الدعوة لكل الأطراف المهتمة بشراء النادي الإنجليزي للتقدم بعروض رسمية هذا الأسبوع، بهدف بيعه بحلول 15 مارس الحالي.

يذكر الملياردير يذكر أن أبراموفيتش البالغ من العمر 55 عاما، اشترى نادي تشيلسي في عام 2003 مقابل 230 مليون دولار، من المالك السابق الإنجليزي كين بيتس، ويريد الآن الحصول على ما لا يقل عن 3 مليارات إسترليني نظير التخلي عن النادي الذي حوله إلى أحد أهم أندية العالم وبطلها وبطل دوري أوروبا الحالي.

المصدر: وكالات