سويسرا – انتقد الهداف التاريخي للدوري الروسي لكرة القدم أرتيوم دزيوبا، فرض الاتحادات الرياضية الدولية والقارية عقوبات قاسية على رياضيي بلاده، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان الاتحادان الدولي “فيفا” والأوروبي “يويفا” لكرة القدم، قررا استبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم 2022 وتعليق مشاركة منتخباتها وأنديتها في المسابقات الدولية، كما حظرت اتحادات رياضية أخرى مشاركة الرياضيين الروس في المنافسات تحت راية بلدهم.

وقال دزيوبا في تدوينة مطولة على حسابه في موقع “إنستغرام”: “حتى وقت قريب، لم أكن أرغب في الحديث عن موضوع الأحداث الأخيرة. لم أرغب في ذلك، ليس لأنني خائف، ولكن لأنني لست خبيرا في السياسة، لم أدخلها ولم أنوي قط ذلك”.

وتابع: “لكن مثل أي شخص آخر لدي رأيي الخاص، بما أن هذا الموضوع يستقطبني من كل الجهات فسأعبر عن رأيي”.

وأردف قائد منتخب روسيا السابق: “أنا ضد أي حرب، الحرب شيء مخيف لكنني أيضا ضد العنف البشري والكراهية التي تتنامى من يوم لآخر”.

وأضاف: “أنا ضد التمييز على أساس الجنسية، لست خجولا من كوني روسي، أنا فخور بذلك، ولا أفهم لماذا يجب أن يعاني الرياضيون (الروس) الآن؟”.

ووصف دزيوبا، القرارات المتخذة ضد اللاعبين الروس بأنها “معايير مزدوجة”، وقال “لماذا يصيح الجميع دائما بأن الرياضة يجب أن تكون بعيدة عن السياسة، ولكن في أول فرصة، عندما يتعلق الأمر بروسيا، يتم نسيان هذا المبدأ تماما؟”.

ورد النجم الروسي على انتقادات بعض اللاعبين الأوكرانيين، خاصة المحترفين في الدوري الإنجليزي، الذين هاجموا اللاعبين الروس بسبب صمتهم تجاه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال: “إلى بعض اللاعبين الذين يهاجموننا بعبارات سيئة وهم مقيمون في قصورهم في إنجلترا، هذا لا يمكن أن يسيء إلينا، نحن نفهم كل شيء! السلام والأمان للجميع”.

المصدر: RT