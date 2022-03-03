ليبيا – أصدرت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية تعميمًا بشأن عدم استعمال حليب أطفال نوع (Similac,Alimentun,Elecare) التابع لشركة (Abbote)، بأرقام تشغيلة تبدأ بأول رقمين من (22 –37) وتحتوي على (K8, Sh,Z2) تحمل تاريخ انتهاء صلاحية 01/04/2022، وذلك لاحتوائه على جرثومة سالمونيلا وبكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي.

وزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن التحذير صادر عن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA طالب بسحب وإيقاف بيع وتداول الحليب حسب أرقام التشغيلة المحددة .

وبحسب التعميم الموجه إلى رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الرقابة الدوائية، وشركات الأدوية، ومديري المستشفيات، والمراكز التخصصية، والخدمات الصحية بالمناطق، فإن وزارة الصحة عن طريق قسم اليقظة الدوائية، تنصح احترازيًا بعدم استعمال الحليب وفق أرقام التشغيلة المحددة، واللجوء إلى بدائل ذات نفس الاستخدام بعد الرجوع إلى الطبيب المعالج أو الصيدلي المختص.

ودعت وزارة الصحة إلى الإبلاغ عن أي آثار جانبية لهذا الحليب إن وجدت، عن طريق نموذج الإبلاغ عن الآثار الجانبية المعد لذلك، الموجود بالمستشفيات والمراكز الصحية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.