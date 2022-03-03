ليبيا – التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز الثلاثاء في العاصمة طرابلس بممثلي المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، بينهم عمداء بلديات كاباو ويفرين والقلعة، الذين أشاروا إلى تهميش مجتمعهم في العملية السياسية ومؤسسات الدولة.

ممثلو المجلس دعوا بحسب تغريدة نشرتها وليامز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى إشراكهم في العملية الدستورية الجارية، مسلطين الضوء على حالات تم فيها احتجاز أمازيغ خارج نطاق القانون على يد قوات مختلطة من رجال الأمن ومجموعات مسلحة.

وجددت وليامز التأكيد على الأهمية الملحة للتوافق والشمولية في البيئة السياسية المعقدة الحالية في ليبيا، مشددة على أن أفضل طريق للمضي قدمًا لتلبية مطالب 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت تأتي من خلال انتخابات حرة وذات مصداقية، بناء على قاعدة دستورية سليمة وقوانين انتخابية متوافق عليها.

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