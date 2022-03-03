يكشف عنها للمرة الأولى.. صورة للأميرة ديانا في قصر كنسينغتون

إنجلترا – أفادت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية بأنه من المقرر عرض صورة لم يسبق أن كشف عنها للأميرة الراحلة ديانا في قصر كنسينغتون.

والصورة الذاتية الفوتوغرافية باللونين الأبيض والأسود، ستكون جزءا من معرض جديد بعنوان “الحياة من خلال عدسة ملكية” والذي يستكشف علاقة العائلة المالكة بالكاميرا.

وتم التقاط الصورة في عام 1988 من قبل المصور ديفيد بيلي عندما كانت الأميرة ديانا تبلغ من العمر 27 عاما، وقد تم تكليفها في الأصل من قبل National Portrait Gallery.

وتظهر الأميرة التي توفيت في حادث سير في باريس عام 1997 عن عمر يناهز 36 عاما، في الصورة وهي ترتدي فستانا من الساتان بكتف واحد وأقراط متدلية.

كما سيتم عرض صورة للملكة اليزابيث الثانية، أيضا باللونين بالأبيض والأسود، التقت لها في عام 2004. وتظهر الملكة وهي تنظر مباشرة إلى الكاميرا وهي ترتدي تاجها الذي يحمل اسم George IV State Diadem وعقدا من اللؤلؤ.

سيتضمن معرض Life Through a Royal Lens الذي يبدأ في 4 مارس ويستمر حتى نهاية أكتوبر، صورا تمتد من القرن التاسع عشر، في عهد الملكة فيكتوريا وحتى يومنا هذا.

وسيشمل صورا ملكية تم التقاطها عبر العقود بالإضافة إلى الصور العائلية الحميمة التي التقطها أفراد العائلة المالكة أنفسهم.

المصدر : RT