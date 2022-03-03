السعودية – أعلنت السعودية وصول 6 مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي إلى قاعدة “نلس” الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في تمرين “العلم الأحمر– 2022″، الذي يستمر لمدة 25 يوما.

وقال قائد المجموعة المشاركة في التمرين، المقدم الطيار الركن طلال بن عبد العزيز بن بندر آل سعود إن جميع “المشاركين من الأطقم الجوية والفَنية والمُسانِدة للمشاركة في التمرين، وعدد 6 طائرات من طراز F-15SA متعددة المهام والتي تعد الأحدث بين مثيلاتها، وصلت إلى مكان التمرين”.

وأوضح أن “هذه المشاركة هي الثامنة للقوات الجوية لهذا التمرين الذي يتميز بالدقة في إعداد المشاهد التي تحاكي واقع القتال في بيئة حرب إلكترونية متقدمة والتصدي لأي قوة جوية وأرضية مضادة، ودراسة تكتيكات العدو الحديثة وطرق التصدي لها، وتأتي التهديدات التشبيهية في التمرين هي الأكثر تعقيداً التي تمكننا من اختبار قدراتنا القتالية وتحقيق الفائدة القصوى منها في المعارك الحقيقية”.

المصدر: “واس”