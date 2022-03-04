ليبيا – أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبو عزة أن 3 أرغفة باتت تباع بدينار، فيما طالب بعض الخبازين ببيع رغيفين بهذا السعر للوصول لسعر التكلفة.

أبو عزة أوضح في تصريحات صحفية نشرها المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات ليبيا تابعتها صحيفة المرصد أن هذا الأمر جاء على خلفية ارتفاع أسعار الدقيق الذي زاد سعر القنطار الواحد منه بعد أزمة أوكرانيا لأكثر من 50 دينارًا، فضلًا عن عزوف التجار وأصحاب المطاحن عن البيع.

وتابع أبو عزة: إن هذا العزوف قاد لانخفاض العرض وزيادة الطلب وشروع التجار بالتحكم في الأسعار على هواهم. مشيدًا بجهود عناصر الحرس البلدي في العاصمة طرابلس ودورهم في متابعة عملية المتاجرة بالدقيق ومحاولة المحافظة على استقرار الأسعار.

وبين أبو عزة أن عددًا من أصحاب المخابز أغلقوا مخابزهم لعدم تمكنهم من بيع 4 أرغفة بدينار، فيما وصل الأمر إلى حد تحمل صاحب المخبز دفع جزء من التكلفة مؤقتًا لحين انتهاء الأزمة، مشيرًا إلى محاولات وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال لوضع آلية جديدة للتغلب على المشكلة.

وأضاف أبو عزة: إن الوزارة تدرس إمكانية توريد القمح عبر صندوق موازنة الأسعار، فيما توجه اللجنة أصحاب المخابز بحسب نطاق بلدياتهم للاتفاق مع الاخيرة لوضع آلية وسعر لبيع الخبز أو تكليف البلدية بتسلم موضوع تصنيع الرغيف وإن بشكل مؤقت لتأمين قوت المواطن البسيط.