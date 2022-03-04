ليبيا- تحدث تقرير إخباري نشره موقع “إنفو مغرانتس” الإفريقي عن أول رحلة إجلاء في العام 2022 للمهاجرين غير الشرعيين الأشد ضعفًا من ليبيا لإيطاليا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هؤلاء وعددهم 99 هم بالأساس من إريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن والعديد منهم أمضوا فترات طويلة من الحرمان ويحتاجون إلى رعاية عاجلة.

ونقل التقرير عن المدير العام لسياسات الهجرة في وزارة الخارجية الإيطالية “لويجي ماريا فيجنالي” قوله: إن وزارته ستواصل العمل مع الشركاء على ضمان قنوات دخول آمنة للمهاجرين غير الشرعيين ممن يتواجدون في وضع هش على الأراضي الليبية.

ترجمة المرصد – خاص