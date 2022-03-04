ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي مختار الجدال إن أهم العقبات والملفات هو التسليم من الحكومة السابقة.

الجدال وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” الأربعاء أضاف: “ما لم يقم عبد الحميد الدبيبة بالتسليم سلميًا ستكون هناك مواجهة في بعض المناطق بين الوزارة الجديدة وداعميها ووزارة الدبيبة ومناصريها”.

وأكد أنه ليس من الصعب على فتحي باشاآغا التعامل مع هذه التحديات بالنظر إلى تجربة الرجل السابقة في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى الدعم الذي يلاقيه من قيادة الجيش في الشرق، وتشكيلة حكومته التي أرضت كل الأطراف، وهذا سيدفع إلى إنجاز مشروعه الذي أعلنه أمام مجلس النواب.

وقسم الجدال الملفات إلى 6 غير عقبة التسليم، وهي “المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات خاصة العسكرية والمالية، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، وحل المليشيات ودمجها، وجعل السلاح مقصورًا على الحكومة، والانتخابات، بالإضافة إلى توفير خدمات لليبيين”.