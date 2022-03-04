ليبيا – قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج اعتماد عدد من المشاريع الاستثمارية بكافة انحاء البلاد.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى توجيه الحويج الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بتنفيذ هذه المشاريع من خلال القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق الخارطة الاستثمارية، فيما تم اعتماد 43 مشروعًا.

وأضاف البيان: إن المشاريع توزعت على شكل 14 في المنطقة الغربية و9 في نظيرتها الشرقية و20 للمنطقة الجنوبية، وهي في مجالات السياحة والزراعة والطاقات التقليدية والمتجددة والصناعات الغذائية ومواد البناء والإنشاءات، سعيًا من الوزارة لتحقيق تنوع اقتصادي وتوطين الصناعات وتفعيل الخارطة الاستثمارية.