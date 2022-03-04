ليبيا – وجّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها محمد الحويج تعليماته بتجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق المعتمدة من الوزارة.

الحويج شدد خلال اجتماع عقده أمس الخميس مع كل من وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية ومديري إدارات التجارة الداخلية والدراسات والإصلاحات الاقتصادية والشؤون الإدارية والمالية، بحضور النقابة العامة للمخابز و عدد من شركات المطاحن والاعلاف.

وشدد على شركات المطاحن والأعلاف باتباع الآلية المعتمدة من الوزارة بشأن إنتاج وتوزيع الدقيق على المخابز والتي تتضمن زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح خلال 15 يومًا، بكميات تُمكنها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتوزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز ، والالتزام بالسعر الاسترشادي بما لا يتجاوز من 220 الى 230 دينارًا كحد أقصى لكيس الدقيق حجم 1 قنطار ، موجهًا الإدارات المختصة بالوزارة لمتابعة تنفيذ الآلية ورصد الشركات والمصانع غير الملتزمة وإحالتها ضمن تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما اطلع الوزير خلال الاجتماع على المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات في توريد كميات كبيرة من القمح، والمقترحات المتمثلة في سداد الديون المستحقة لشركات المطاحن على الدولة وتنفيذ الاعتمادات وفق الطلب وتسهيل الإجراءات عبر كافة المنافذ.

الحويج أكد أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستباشر فورًا حلحلتها بالتواصل مع الجهات المختصة وتقديم التسهيلات المالية والجمركية اللازمة، مشددًا على النقابة العامة للمخابز الالتزام بأسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات الضبطية.