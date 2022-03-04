ليبيا – اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال “عبد الحميد الدبيبة” الأربعاء مع عدد من عمداء البلديات المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية، وتم خلال الاجتماع استعراض المختنقات التي تواجه البلديات واحتياجاتها من مشاريع التنمية، وخصوصًا تلك المشروعات التي تخدم أكثر من بلدية.

الدبيبة أصدر بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة تعليماته بتشكيل لجنة وزارية تكون في حالة انعقاد دائم تجتمع مع عمداء البلديات لحل المختنقات التي تواجهها وتذليل الصعوبات ووضع المشروعات التي يقترحونها لحل المختنقات ضمن أولويات وزاراتهم.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام معالي دولة الرئيس بتفعيل اللامركزية وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها.

وفي ختام الاجتماع أكد العمداء الحاضرون على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت وإنهاء المراحل الانتقالية التي عطلت التنمية والاستقرار في ليبيا.