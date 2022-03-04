ليبيا – أكد مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح إن الموجة الرابعة في طريقها الى الزوال،مشيرًا إلى أن آخر تحديث للخريطة الوبائية تظهر انحسار للمستويات الخطيرة.

السائح وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الجمعة قال إن اللجنة العلمية بالمركز أعدت خطة للفتح التدريجي للبلاد وفي انتظار تعميمها لتأخد موضع التنفيذ.

وبخصوص عما إذا كانت هذه هي نهاية الجائحة،أجاب السائح :” لا يوجد شي مؤكد ولكن الدراسات تقول بأنه في حالة عدم ظهور متحورات جديدة لكورونا ،ستصبح مرضا مستوطنا موسميا،ولكن من المبكر جدًا الحكم بأنه هذا إنتهاء للجائحة”.

وأكد السائح أنهم يراقبون الوضع الوبائي، وهناك مؤشرات وبائية واجراءات متغيرة وغير ثابتة تحكم هذه المسائل.

السائح اختتم تصريحه :”رمضان باذن الله بدون تباعد وقريبا سنعمم خطة الفتح على جميع القطاعات”.