السعودية – أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، امس، استعداد بلاده للوساطة بين أطراف “الأزمة” الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بن سلمان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ونقلت الوكالة عن بن سلمان قوله: “المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف (..) في إطار دعم الجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي لإنهاء الأزمة (الروسية الأوكرانية) ويحقق الأمن والاستقرار”.

كما أكد “حرص المملكة للحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها”، مشيرا إلى “دور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه، في ضوء تأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة”.

وتطرق الاتصال أيضا إلى “بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات”، حسب المصدر ذاته.

وتسود تخوفات من أن تدفع الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تعطل سلاسل إمدادات الطاقة، في وقت تعتبر فيه موسكو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة.

وتنتج روسيا يوميا 10.2 ملايين برميل، تصدر منها متوسط 4.5 ملايين برميل من الخام، كما أنها أكبر مصدّر للغاز بأكثر من 230 مليار متر مكعب سنويا.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.​​​​​​​

الأناضول