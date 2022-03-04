ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد السلام الصفراني العضو بجماعة الإخوان المسلمين أن منح الثقة لحكومة فتحي باشاآغا هو اختصاص مجلس النواب حسب الاتفاق السياسي، ولا علاقة لمجلس الدولة بمسألة منح الثقة.

الصفراني وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قال: “لا أتوقع حصول النصاب في جلسة اليوم الخميس لمجلس الدولة”.

وأضاف: “الجلسة جاءت بلا عنوان، ولا حتى جدول أعمال، والدعوة للجلسة هي ردة فعل على منح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاآغا”.