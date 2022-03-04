ليبيا- أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد قيام الوزارة بتنفيذ مبادرة تدفع نحو التحول للاقتصاد الرقمي عبر إطلاق حزمة إجراءات تنفيذية.

العابد خلال كلمته التي ألقاها عبر تقنية “زووم” للتواصل المرئي على هامش المشاركة بفعاليات المؤتمر الليبي التونسي الجزائري للتحول نحو اقتصاد حر ورقمي على المستوى الإفريقي المنعقد في تونس، أوضح أن من بين هذه الإجراءات “منصة وافد” ومشروعات الربط الإلكتروني الموحد مع بعض الدول المجاورة.

وشدد العابد على وجوب استمرار عقد مثل هذه المؤتمرات الهامة بمشاركة شركات عامة وخاصة من الدول الـ3 ودول أفريقية أخرى التي شهد منها الذي تم عقده في تونس عرضًا مرئيًا حول “منصة وافد” واستعراض بعض المشروعات بهذا الخصوص المنفذة أو التي بصدد تنفيذها.