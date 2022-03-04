ليبيا – رحب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان ستيفاني وليامز بمراسلة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، بتشكيل لجنة لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن والرافضة للمراحل الانتقالية.

المشري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “لقد كانت استجابة واضحة لمطالبنا في مجلس الدولة الذي أقر قاعدة دستورية كاملة في سبتمبر الماضي والتي يمكن البناء عليها لإيجاد توافق وطني”.

وأضاف: “سنكون في الموعد تعبيرًا عن إرادة الليبيين في الذهاب المباشر نحو الانتخابات”، مؤكدًا أن دور البعثة الأممية سيكون فقط في رعاية عمل لجنتي المجلسين دون التدخل فيهما.