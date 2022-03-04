موسكو – بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تطورات أسواق النفط والعقوبات المفروضة على روسيا.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الروسية “الكرملين”، امس أن مكالمة هاتفية جرت بين بوتين وابن سلمان.

وأشار البيان إلى أن بوتين بحث مع ابن سلمان التعاون بين منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وتحالف “أوبك بلس” الذي يضم دولا منتجة للنفط من خارج “أوبك”.

وأضاف البيان أن الرئيس الروسي وولي العهد السعودي أكدا على أن البلدين سيواصلان تعاونهما في أسواق النفط.

ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا العقوبات التي فرضتها بعض الدول الغربية على روسيا إثر عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأكد بوتين أنه “من غير المقبول تسييس قضايا إمدادات الطاقة العالمية”، وفق البيان.

جدير بالذكر أن سعر برميل نفط برنت تجاوز 119 دولارا في الأسواق العالمية الخميس، بسبب مخاوف من تقلص المعروض بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول