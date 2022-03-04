 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها التاسع.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم التاسع وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

ميدانيا…

  • القوات الأوكرانية تستهدف كنيسة بقذيفة صاروخية
  • صور لدبابات وعتاد حربي للجيش الأوكراني في مناطق انسحب منها
  • وزارة الدفاع الروسية: القوميون المتطرفون الأوكرانيون حاولوا إضرام النار في محطة زابوروجيا النووية
  • وزارة الطاقة الأمريكية تعلن سلامة المحطة النووية الأوكرانية وعدم تسجيل تسرب إشعاعي
  • الطوارئ الأوكرانية تعلن عن اندلاع حريق في ساحة المحطة النووية بزابوروجيه
  • مسؤولة حقوقية: أوكرانيا ترفض الاتفاقات حول الأسرى العسكريين
  • دونيتسك تفرض السيطرة على 36 منطقة
  • قديروف يتوجه بطلب لبوتين لإصدار أمر بالسيطرة على مدينتي خاركوف وكييف في أوكرانيا

ردود الفعل…

  • السفارة الروسية في واشنطن تطلب تفسيرا رسميا وإدانة لتصريح السيناتور ليندسي غراهام المتعلق ببوتين
  • إعفاء كوريا الجنوبية من قيود أمريكية على روسيا
  • نائب روسي يدعو لتجميد حسابات الشركات الغربية المغادرة روسيا
  • الصين تتهم الولايات المتحدة بالتهرب من المسؤولية عن الوضع في أوكرانيا
  • روسيا تطعن بقرار منع منتخباتها من المشاركة في البطولات الدولية
  • “الدوما” يقر قانون تجريم “التضليل الإعلامي” ضد الجيش الروسي
  • ألمانيا تؤكد أن عدم قبول أوكرانيا وجورجيا في الناتو كان خطوة صحيحة
  • البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية يعلق أنشطته في روسيا وبيلاروس
  • نولاند: العقوبات ضد روسيا ستلغى حال وقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • جونسون يدعو مجلس الأمن للانعقاد على خلفية الحريق قرب محطة زابوروجيه النووية
  • بنما لن تغلق أبواب قناتها أمام السفن الروسية

    بايدن يبحث مع زيلينسكي آخر مستجدات الأوضاع في أوكرانيا

  • روسيا تدعو الولايات المتحدة لوقف التدخل في شؤونها الداخلية
  • مندوب روسي: الغرب يستغل الأمم المتحدة لإزاحة روسيا من الساحة الدولية
  • شولتس: لن أوقف الاتصالات مع بوتين وزيلينسكي
  • “أكسيوس”: إسرائيل ضغطت على الإمارات لتأييد قرار أممي يدين العملية الروسية في أوكرانيا

 

المصدر : RT