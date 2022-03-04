ليبيا- كشف تقرير نشره موقع “أفريكا نيوز” الإخباري الإفريقي عن عودة دفعة أخرى من المهاجرين غير الشرعيين النيجيريين العائدين طواعية من ليبيا لبلادهم.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن مدير عام الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا مصطفى حبيب قوله: “تم استقبال 128 من هؤلاء ممن عادوا الأربعاء إلى مطار (مورتالا محمد الدولي) في العاصمة لاغوس بعد أن غادروا مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس مساء الثلاثاء”.

ودعا حبيب المهاجرين غير الشرعيين من بلاده إلى عدم التفكير بالذهاب إلى دول أوروبية مختلفة، بعد أن أصبحت رحلتهم محبطة وبالكاد تمكنوا من العودة لديارهم ما يحتم عليهم الاستفادة من الفرصة التي توفرها حكومة بلاده للازدهار، فيما ساعدت منظمة الهجرة الدولية في برنامج العودة الطوعية.

ترجمة المرصد – خاص