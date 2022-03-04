ليبيا – شرع فرع إدارة إنفاذ القانون في المنطقة الوسطى بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بأعمال إزالة وهدم مبانٍ مخالفة في حرم خط الغاز الساحلي لشركة سرت.

بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى بدء الأعمال إنطلاقا من وادي كعام والاتجاه شرقًا لتخليص الخط التابع للشركة المصنعة للنفط والغاز، بالتنسيق مع مديرية أمن زليتن وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي.

وأضاف البيان: إن الحملة جاءت بناء على تعليمات من النيابة العامة فيما أعطيت مهلة لأصحاب المباني لإخلائها للمباشرة في عمليات الهدم والإزالة.