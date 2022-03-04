ليبيا – سلط تقرير إخباري نشره برنامج الغذاء العالمي الضوء على جهود الأخير في ليبيا بالتعاون مع قطاع ومجموعة اتصالات الطوارئ في البلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه الجهات الـ3 تستجيب مع السلطات في ليبيا والقطاع الخاص والشركاء في المجال الإنساني على الأرض لضمان استجابة منسقة، مبينًا الانتهاء من تركيب نظام طاقة شمسية احتياطي في مركز العمليات الأمنية في مدينة بنغازي في الـ27 من فبراير الماضي.

وأضاف التقرير أن شراء المعدات جار بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية للبث اللاسلكي بمدينة بنغازي بعد مصادقة إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن على توصيات تقرير معايير أمن الاتصالات، فيما تلقت آلية الملاحظات المشتركة التي تديرها المجموعة 231 ألف دولار من جهتين دوليتين.

وتابع التقرير: إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدمت 200 ألف دولار، فيما تم تقديم الباقي من قبل المنظمة الدولية للهجرة لمواصلة الخدمة في عام 2022.

ترجمة المرصد – خاص