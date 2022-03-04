ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن الليبيين شهدوا تسمية حكومة موازية من قبل مجلس النواب في طبرق بالمخالفة للطريقة التي يرتضيها الشعب الليبي.

دبرز الموالي لجماعة الاخوان وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية قال إن الجميع يعلم أن مشكلة ليبيا اليوم ليست في الحكومة ومن على رأسها، وإنما المشكلة الحقيقية في معالجة الانسداد السياسي عبر قاعدة انتخابية توافقية للمسار الدستوري.

وأوضح أن حكومة الوحدة باتفاق الجميع هي الحكومة الشرعية المنوط بها استكمال ما تبقى من وقت لاستكمال الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.

وأشار دبرز إلى أن الجهود متواصلة من مجلس الدولة لمنع التشظي وتعميق الشقاق الذي يعيدنا إلى الوراء، محملا مسؤولية ما يحدث لرئيس مجلس النواب وبعض أعضائه.

دبرز رأى أن الحل الجذري يكمن في الذهاب إلى انتخابات نيابية في أقصر الآجال وإنهاء المراحل الانتقالية وعبثية استمرارها في المشهد الليبي.