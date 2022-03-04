مصر – أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن وقوع زلزالين، اليوم الجمعة، في مدينة دهب، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح المعهد، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له، سجلت، صباح اليوم الجمعة الموافق 4- 3- 2022 هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب.

وأشار إلى أن الهزة الأرضية الأولى بقوة 3.49 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة 6:54، والهزة الثانية بقوة 3.58 ريختر في تمام الساعة 7:23.

وفي وقت سابق، وتحديدا، يوم 3 فبراير ضرب زلزال بقوة 6.6 جزيرة قبرص، وشعر به عدد كبير من المواطنين في بعض المدن المصرية.

المصدر: القاهرة 24