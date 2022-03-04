إنجلترا – تحدث نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، للمرة الأولى عن رأيه بشأن ترتيب الكرة الذهبية لعام 2021 ونتائج جوائز “ذا بيست” لنفس العام.

وتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” سنويا لأفضل لاعب في العالم، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإيطالي جورجينيو، بينما حل صلاح في المركز السابع.

وفاز ليفاندوفسكي بجائزة “ذا بيست” لعام 2021، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، متفوقا على ميسي، وصلاح الذي غاب عن التشكيلة الأساسية للأفضل في 2021، رغم أنه احتل المركز الثالث بعد ليفاندوفسكي وميسي.

وعلق صلاح خلال مقابلة حصرية عبر قناة “DMC” المصرية أذيع الجزء الأول منها أمس الخميس، عن عدم اختياره في التشكيلة المثالية لجوائز “الفيفا” قائلا: “لا أشعر بنظرية المؤامرة، لكن ربما تكون هناك اختيارات غير دقيقة، وهناك دول كثيرة بعيدة عن كرة القدم لا أعرف اختياراتها تكون بناء على ماذا”.

وتابع: “ليس لدي شعور بأن هناك شيء شخصي ضدي بالتحديد في اختيارات الفيفا، لكن هذا هو الواقع الذي نتعامل معه”.

وعن نتائج الكرة الذهبية ووقوعه في المركز السابع أضاف صلاح: “صدمتني، ولكن لا شيء يمكنني قوله، لم يكن هناك في العالم من يتوقع أنني سأكون السابع، لكن هذا ما حدث”.

ورغم تعرضه للإحباط وخيبة الآمل في العام الماضي لعدم تتويجه بالكرة الذهبية وجائزة “ذابيست”، فقد واصل صلاح هذا العام، تألقه مع فريقه ليفربول، حيث يتربع النجم المصري على عرش هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، كما قاد صلاح، منتخب مصر لبلوغ نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرون، والتي توج بها منتخب السنغال بعد فوزه على “الفراعنة” بركلات الترجيح.

المصدر: وكالات