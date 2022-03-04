ليبيا – تدارس رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله مع رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي صلاح القطراني سبل حل المختنقات التي تعاني منها الشركة.
وأشار بيان صحفي صادر عن المؤسسة طالعته صحيفة المرصد إلى أن الجانبين استعرضا النشاط العام للشركة، مع مناقشة سير عملها والمشاكل التي تواجهها وإيجاد حلول لها، في ظل شح ميزانيات قطاع النفط وأبرزها نقص قطاع الغيار، فضلًا عن بحث برامج تطوير الأعمال لزيادة معدلات الإنتاج واستدامته.
وضمن صنع الله جهود لجنة الإدارة مع تأكيد المؤسسة لدعمها بهدف تحقيق كل أهدافها.