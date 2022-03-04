ليبيا – تدارس رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله مع رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي صلاح القطراني سبل حل المختنقات التي تعاني منها الشركة.

وأشار بيان صحفي صادر عن المؤسسة طالعته صحيفة المرصد إلى أن الجانبين استعرضا النشاط العام للشركة، مع مناقشة سير عملها والمشاكل التي تواجهها وإيجاد حلول لها، في ظل شح ميزانيات قطاع النفط وأبرزها نقص قطاع الغيار، فضلًا عن بحث برامج تطوير الأعمال لزيادة معدلات الإنتاج واستدامته.

وضمن صنع الله جهود لجنة الإدارة مع تأكيد المؤسسة لدعمها بهدف تحقيق كل أهدافها.