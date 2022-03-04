السعودية – أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتصالا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبحثا الأزمة في أوكرانيا، وذلك بعد ساعات على اتصال بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد أكد “دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة، واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا”.

وأشار إلى أن “المملكة ومن منطلق اعتبارات إنسانية ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة التي ستنتهي خلال هذه الفترة لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وأن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم”.

وكان الكرملين أعلن عن مكالمة هاتفية بين بوتين وولي العهد السعودي في وقت سابق من اليوم.

وقال الكرملين إن بوتين شدد على عدم القبول بتسييس قضايا الطاقة العالمية.

وأضاف أن الجانبين تناولا تنسيق نهجهما بشكل أكبر داخل منظمة “أوبك +”.

وذكرت “واس” أن ولي العهد السعودي أكد “موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف”.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية + RT