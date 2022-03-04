علامة سوداء على جبهة بايدن تثير جدلا

واشنطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد ظهرت على جبهته علامة سوداء داكنة، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتكهن نشطاء بأن البقعة السوداء ناجمة عن كدمة، فيما رجح آخرون أنها بقعة لملامسته شيئا وسط تعليقات كوميدية.

لكن العلامة التي ظهرت على جبهة بايدن بعد مشاركته في قداس “أربعاء الرماد” حيث تداول مقاطع فيديو له عقب خروجه من القداس وقد ظهرت على جبهته بقعة سببها رماد يتم وضعه على الرأس كجزء من مراسم القداس.

وكتب أحد مستخدمي “تويتر”: “هل أنا الوحيد الذي لاحظ الكدمة الضخمة على جبين بايدن؟”، بينما أضاف آخر: “لماذا لم يذكر أحد الكدمة السوداء الكبيرة على جبين الرئيس بايدن؟”.

وقد غرد بايدن بعد مشاركته بالقداس قائلا: “اليوم، أنضم إلى المسيحيين في جميع أنحاء العالم في الاحتفال بأربعاء الرماد، وأصلي من أجل أولئك الذين فقدوا أحباءهم خلال العام الماضي. الصوم الكبير هو وقت لتعميق إيماننا ونحن نستعد لفرح عيد الفصح”.

المصدر: وكالات