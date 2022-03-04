غوارديولا حول نمط ملابسه: كنت فظيعا قبل ظهور زوجتي (صور)

إنجلترا – اعترف الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بأنه غير أسلوبه في ارتداء الملابس، بفضل زوجته، مشيرا إلى أنه كان يبدو فظيعا قبل ظهورها، ولكنه الآن أصبح أنيقا.

وقال غوارديولا: “زوجتي أنيقة للغاية، إنها تساعدني كثيرا. قبل ذلك كنت كابوسا. الآن أنا أنيق أيضا بفضلها. كل شيء جيد في حياتي صنعه الآخرون”.

وأضاف المدرب الإسباني الملقب بـ”الفيلسوف”: “أحيانا عن طريق زوجتي، وأحيانا بالمال الذي تمتلكه الأندية”.

تعرف بيب غوارديولا (51 عاما) على صديقته كريستينا سيرا، وهي عارضة أزياء للمصمم الإسباني، أنطونيو ميرو، في متجر ملابس عائلتها وهو يبلغ من العمر نحو 18 عاما، وتزوجا في مايو 2014 بعد علاقة دامت نحو 20 عاما، وعندما كان مدربا لفريق بايرن ميونخ الألماني.

وأقاما حفل زفاف هادئا حضره أصدقاء مقربون وعائلة في بلدية “ماتاديبيرا” وهي مدينة قريبة من برشلونة، ولديهما ثلاثة أطفال وهم، ماريا وماريوس وفالنتينا.

المصدر: وكالات