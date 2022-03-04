ليبيا – نقل تقرير ميداني ما عَبر عنه بشعور العديد من سكان العاصمة طرابلس بخيبة أمل بعد منح مجلس النواب الثقة لرئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن يوم منح الثقة مثل تحديًا جديدًا، فيما أعرب الكثيرون في شوارع العاصمة طرابلس عن أسفهم لما وصفه بـ”المأزق السياسي”، ناقلًا عن العامل عمران أبو زيد خشيته من أن يؤدي وجود حكومتين متوازيتين إلى إغراق البلاد في المزيد من الفوضى.

وتابع أبو زيد قائلًا: “كانت هناك حكومتان لأكثر من 6 سنوات والآن لا نقبل بوجود إدارتين، ولكن في النهاية من الممكن أن يكون هناك انفصال وانقسام مرة اخرى”، فيما أبدت المرشحة لخوض الانتخابات التشريعية آية البدري استهجانها من الوضع الحالي.

وبينت البدري قائلة: “إن تثبيت حكومة ثانية أمر سخيف ونرفض رفضًا قاطعًا ما فعله مجلس النواب في ظل غياب السلطة القضائية فهو خارج المسار الوطني وقد احتكر الساحة السياسية”.

ترجمة المرصد – خاص