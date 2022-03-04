إنجلترا – أسفرت قرعة منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي جرى سحبها مساء يوم الخميس، عن منافسات سهلة للثنائي ليفربول وتشيلسي.

وسيكون ليفربول في الدور ربع النهائي للبطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع فريق نوتينغهام فورست وضيفه هيديرسفيلد تاون يوم الاثنين المقبل.

بينما سيواجه فريق تشيلسي نادي ميدلزبره.

في حين أوقعت القرعة نادي مانشستر سيتي في مواجهة نادي ساوثهامبتون.

وفي ما يلي نتيجة قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم:

كريستال بالاس – إيفرتون

نوتينغهام فورست أو هيديرسفيلد تاون – ليفربول

ميدلزبره – تشيلسي

ساوثهامبتون – مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي يوم السبت 19 مارس والأحد 20 مارس الجاري.

المصدر: “twitter/EmiratesFACup”