فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، امس ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة الشهر المقبل.

وقال ماكرون في رسالة موجهة إلى الفرنسيين نشرت في بعض الصحف الإقليمية: “أطلب منكم منحي ثقتكم لولاية ثانية كرئيس للجمهورية. أنا مرشح لكي أستحدث معكم ووسط تحديات هذا القرن، استجابة فرنسية وأوروبية فريدة”.

وستجري الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2022 على جولتين، الأولى منهما في 10 أبريل والثانية في 24 أبريل، بينما تختتم عملية تسجيل المرشحين غدا الجمعة في الساعة 18:00، وحتى الآن أعلن نحو 40 سياسيا عن ترشحهم للانتخابات.

وبحسب استطلاعات الرأي من المتوقع أن يحصل ماكرون في الجولة الأولى على ما بين 25% إلى 28% من أصوات المشاركين في الاقتراع، على أن يصوت أكثر من 50% لصالح الرئيس الحالي في الجولة الثانية.

ومن أبرز منافسي ماكرون في الانتخابات المرشحتان من اليمين، فاليري بيكريس، واليمين المتطرف، مارين لوبان.

المصدر: وكالات