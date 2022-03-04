مصر – أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري فيديو يستعرض أبرز الجهود المصرية لتأمين إمدادات القمح، في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وتطرق الفيديو إلى أبرز التحديات التي تواجه أسواق القمح العالمية، بعد ارتفاع أسعاره إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، في ظل سيطرة روسيا وأوكرانيا على 25% من سوق القمح العالمية، بما يستوجب من الدول المستوردة البحث عن بدائل لمواجهة تلك الأزمة.

وأشار الفيديو إلى أن التحرك المصري لتأمين إمدادات القمح استبق الأزمة الأوكرانية الروسية بسنوات عدة، موضحًا أن القيادة السياسية في عام 2017 قد تنبهت إلى خطورة عدم كفاية الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلا لتغطية احتياجات 18يوما فقط في ذلك الوقت، مما دعا الدولة المصرية إلى إطلاق أكبر مشروع قومي لإقامة صوامع الغلال، لزيادة قدرات التخزين بأحدث المواصفات العالمية التكنولوجية في ذلك المجال، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى 4 أشهر حاليا.

وأضاف الفيديو، أن تحسين مستويات تخزين القمح، وتنويع مصادر استيراده من 16 دولة، وعدم الاعتماد على دولة واحدة في توريد القمح، قد تزامن مع إطلاق الدولة أكبر المشروعات القومية لزيادة مساحات زراعة القمح، من خلال مشروعات “مستقبل مصر” و”توشكى” و”شرق العوينات”، مما أدى إلى ارتفاع مساحات زراعة القمح بحجم يقترب من المليون فدان خلال السنوات الخمس الماضية، سعيًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من ذلك المحصول الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة.

المصدر: صدى البلد