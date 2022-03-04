ليبيا- انتقد تقرير نشرته “منظمة السلام العالمي” التي تتخذ من كندا مقرًا لها اتفاقية التعاون والتمويل المبرمة منذ العام 2018 بين إيطاليا وخفر السواحل الليبيين.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن إيطاليا اختارت شأنها شأن باقي دول الاتحاد الأوروبي التعامل الخاطئ مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، عبر السعي لمنع تدفقاتها من خلال توفير التمويل اللازم لخفر السواحل الليبيين، فضلًا عن التجهيز والتدريب.

وحذر التقرير من مغبة الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان في فبراير من العام 2021 لتجديد الاتفاق إلى 3 أعوام أخرى، رغم غياب المسار النظامي وعدم امتلاك ليبيا مقومات التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين قانونيًا وإنسانيًا، ما يعبر عن نهج أوروبي مشؤوم للتعامل مع هذه الظاهرة.

وشدد التقرير على وجوب تغيير السياسات الأوروبية الحالية في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين والالتزام بالقانون الدولي، من خلال توفير الملاذات الآمنة والمعالجة في الوقت المناسب لجميع قضايا الوافدين المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

وتابع التقرير: إن أوروبا مطالبة أيضًا بزيادة مسارات الهجرة الشرعية لمنع المهاجرين اليائسين من سلوك طرق صعبة للوصول لملاذ آمن.

ترجمة المرصد – خاص