روسيا – رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، إن الولايات المتحدة كانت على علم بخطط أوكرانية لإنتاج أسلحة نووية، لكنها لم تتدخل.

وجاء في بيان لمكتب ناريشكين أنه “وفقا لوزارة الدفاع الروسية، احتفظت أوكرانيا بالإمكانيات التقنية لإنتاج أسلحة نووية. وهذه القدرات أعلى بكثير من تلك الموجودة في إيران أو كوريا الشمالية”.

وأكد ناريشكين أن السياسيين الغربيين يسمون ما يحدث “حربا باردة جديدة”، غير أنه بالنسبة لروسيا هذه الحرب “ساخنة” بالفعل.

وشدد على أن الغرب “لا يحاول فقط إحاطة روسيا بستار حديدي جديد، فنحن نتحدث عن محاولات لتدمير الاتحاد الروسي”.

المصدر: RT