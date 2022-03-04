ليبيا – أصدرت وزارة النفط والغاز الخميس بيانًا مهمًا أكدت من خلاله متابعتها لإعلان المؤسسة الوطنية للنفط بإيقاف تصدير النتفط، نظراً لسوء الأحوال الجوية، والتي جاء بدون الإبلاغ أوالتنسيق مع الوزارة.

وزارة النفط والغاز أفادت عبر مكتبها الإعلامي أنه وبرجوعها إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، والتأكد من نشراته الدورية، وخصوصًا التي صدرت صباح اليوم تبين بأن الأحوال الجوية على طول الشريط الساحلي لا تنص عن أي تحذير من تغيير الأحوال الجوية خصوصًا وأن سرعة الرياح لم تتعدَّ الــ20 عقدة وارتفاع الأمواج لا يتجاوز الــ2.50 متر كأقصى تقدير.

وأكدت الوزارة أن الأمر لا يتطلب بأي حال من الأحوال إيقاف التصدير خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام ووصولها إلى مايقارب الـ 120 دولارًا للبرميل.

واعتبرت أن ما حصل من إيقاف للتصدير هو مساس بالأمن القومي وعبث بمقدرات الشعب، مشيرةً إلى أن مثل هذه الأمور الفنية كان تعامل على مستوى الإدارات بالموانئ والمنصات البحرية.