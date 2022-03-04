اليمن – أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، امس أنها وقعت مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة 20 مليون يورو (22.8 مليون دولار) لزيادة دعم القطاع الثقافي في اليمن.

وقالت “يونسكو”، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن “الاتفاقية ستوفر فرص عمل لثمانية آلاف شاب وشابة، وحماية التنوع الثقافي الفريد في اليمن”.

وأفاد البيان، بأن “المشروع سيبدأ في يونيو/ حزيران 2022، لمدة أربع سنوات وسينفذ في محافظات مختلفة”.

وسيعمل المشروع على توفير فرص عمل للشباب في المواقع التاريخية، وزيادة قدرة عائلاتهم على الصمود الاقتصادي من خلال الحماية والحفاظ على ممتلكات ثقافية مهمة، وفق البيان.

ولفت إلى أن “المشروع سيدعم أيضا الشركات الصغيرة ومنظمات المجتمع المدني الثقافية، لاستخدام الثقافة والإبداع كعامل موحد في السلام، وكمصدر دخل مربح للعديد من الشباب اليمني”.

وتضرر القطاع الثقافي باليمن جراء الحرب، حيث أغلقت العديد من المؤسسات الثقافية، فيما تعرضت أخرى للدمار.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه بنهاية عام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

الأناضول