أنور قرقاش يعلق على مقابلة محمد بن سلمان مع مجلة “أتلانتيك” الأمريكية

أنور قرقاش يعلق على مقابلة محمد بن سلمان مع مجلة “أتلانتيك” الأمريكية

الإمارات العربية – علق أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، على مقابلة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع مجلة “أتلانتيك” الأمريكية.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال أنور قرقاش: “مقابلة سمو الأمير محمد بن سلمان الشاملة مع مجلة “الأتلانتك” حافلة بالمضامين والرسائل التي تم طرحها بكل قناعة وواقعية..قائد طموح يدرك أهمية الإرث التاريخي لبلاده وعلاقاتها الخارجية وركائز استقراراها ضمن نظرة مستقبلية تواكب العصر وتنطلق بالمملكة نحو مزيد من التنمية والتطور”.

وأضاف قرقاش: “حديث ولي العهد السعودي انطوى على تشخيص صريح وشامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكيفية البناء على مكامن القوة ومعالجة التحديات بحكمة ودراية بآليات التغيير الإيجابي..الأمير محمد بن سلمان يخاطب العقل بمنطق الواثق بأن الأوطان تُبنى بالعمل والإنجاز واستشراف المستقبل”.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية عن مقابلة الأمير محمد بن سلمان مع المجلة الأمريكية، فقد تطرق ولي العهد السعودي إلى قضايا عدة تتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية للمملكة ورؤيته تجاه الدين والاقتصاد والحكم وغيرها من الموضوعات التي أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية والاجتماعية السعودية.

المصدر: RT