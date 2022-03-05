أبوظبي – بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، امس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأزمة بين كييف وموسكو.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، في ظل استمرار التدخل العسكري الروسي بأوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط الجاري.

وذكرت الوكالة، أن الجانبين بحثا “عددا من القضايا الإقليمية والدولية في إطار الاتصالات والمباحثات التي يجريها ولي عهد أبو ظبي مع عدد من قادة العالم بشأن المستجدات على الساحة الأوكرانية”.

واطلع ابن زايد من زيلينسكي على “آخر التطورات الجارية حاليا”، مؤكدا “أهمية إيجاد الحلول السلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم”، بحسب المصدر ذاته.

وذكر أن “الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة، وحريصة على تقديم المساعدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا”.

وأكد “ضرورة الاستمرار في الاتصالات الجادة لإيجاد حل سياسي للأزمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومي”.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول