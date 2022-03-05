اليمن – أعلن الجيش اليمني، امس مقتل 20 حوثيا، بغارات جوية للتحالف العربي في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأوضح الجيش اليمني في بيان مقتضب، أن” مقاتلات التحالف شنت أربع غارات جوية صباح الجمعة، استهدفت تجمعات عناصر إرهابية حوثية في مديرية حرض بمحافظة حجة”.

وأضاف أن” الغارات أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصرا حوثيا”، دون تفاصيل.

‏بدوره، أعلن التحالف العربي، “تنفيذ 15 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في محافظة حجة خلال 24 ساعة”، وفق بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف التحالف، عصر الجمعة، أن “الاستهدافات دمرت 9 آليات عسكرية، وألحقت بالميليشيا خسائر بشرية”، دون تفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول بياني الجيش والتحالف.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية العام 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

الأناضول